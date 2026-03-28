新日本プロレス２８日の水戸大会で、ＩＷＧＰヘビー級＆ＧＬＯＢＡＬヘビー級２冠王者の辻陽太（３２）が「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」覇者のカラム・ニューマン（２３）との頂上決戦への決意を表明した。辻は４月４日両国大会で、カラムとＩＷＧＰヘビー級王座のＶ２戦に臨む。この日の大会では、鷹木信悟＆石森太二＆ロビー・エックス＆永井大貴と組んで「ユナイテッド・エンパイア（ＵＥ）」カラム＆ジェイク・