お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が、２７日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」に出演。ＭＣを?降板?させられた「Ｒ−１グランプリ２０２６」（フジ系）に言及した。粗品は自ら同期の今井らいぱちが優勝したことに触れ、「しかもせいやさんのルームメート。直近のせいやさんのお笑いライブでも、今井をゲストに呼んで、それ、つぶやいてたしな。それ熱いよ」と振り返った。これに対し相方のせい