ロックバンド「Ｎｏｖｅｌｂｒｉｇｈｔ」の竹中雄大、圭吾、ねぎが２８日、大阪・グラングリーン大阪のイベント「ＭＵＳＩＣＢＵＳＫＥＲＦＥＳＴＩＶＡＬＩＮＵＭＥＫＩＴＡ」のＧＲＥＥＮｓｔａｇｅで行われた「ＳＵＰＥＲＦＩＮＥＳＵＮＤＡＹ」（日曜午前７時＝ＦＭ８０２）の公開収録に出演した。同イベントは、一般社団法人グランフロント大阪ＴＭＯ、一般社団法人うめきたＭＭＯおよび株式会社ＦＭ８０２が