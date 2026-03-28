●「ブラック企業では?」と大炎上の会社に入った若者たち 俳優の富田望生が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、22日・29日の2週にわたり放送される「今どきじゃない会社で夢みる僕と私の新入社員物語」。東京・池袋のベンチャー企業「グローバルパートナーズ」で奮闘する新入社員たちの1年を追った作品だ。前編に続き、後編で