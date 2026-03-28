メ～テレ（名古屋テレビ） 絶好の花見日和となった28日、名古屋市内の桜は見頃を迎え、各地でにぎわいを見せています。 「名古屋城春まつり」が開催されている名古屋城では桜が満開となり、約900本の桜が咲き誇っています。 名古屋の桜の名所、鶴舞公園や山崎川でも桜の見頃を迎え、多くの花見客でにぎわいました。 東海地方は29日も高気圧に覆われ、日中は広い範囲で晴れる予想で、最高気温は名古屋で23℃と5月下