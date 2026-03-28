30万本の花が町内を彩る「夢追い長島花フェスタ」が28日から始まりました。 今年で16回目となる「夢追い長島花フェスタ」。長島町指江の「サンセットの丘」で始まりました。 町内を一周する沿道にも花が植えられていて、チューリップやペチュニアなど100種類およそ30万本の花が楽しめます。 訪れた人は写真を撮ったり、鮮やかに咲いた花に囲まれて食事を楽しんだりしていました。 （訪れた人） 「きれいな花や知らない