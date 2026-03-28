K-POPガールズグループ「TWICE」のモモさん（29）が2026年3月20日、自身のインスタグラムを更新。白いミニドレス姿の肩出しショットを披露した。イベントでのオフショットモモさんは、白い羽の絵文字を添えて、ミニ丈の白いワンショルダーのデザインの衣装ショットを投稿した。笑顔ショットや抜群のスタイルが際立つショットを披露していた。インスタグラムに投稿された写真では、ワンショルダーの白い超ミニ丈ワンピースドレスを