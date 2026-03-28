今日28日(土)は、東京で桜満開の便りが届きました。明日29日(日)は、名古屋や京都、広島や高知で桜満開の予想です。4月最初の土日にかけて、東北南部から九州は桜の満開ラッシュとなりそうです。桜の見ごろ西日本から東日本は、次の土日にかけての所が多い桜の満開予想によると、西日本から東日本は、多くの所で今月末に満開を迎えそうです。4月以降は、5日(日)にかけて、東北南部まで桜が満開となるでしょう。桜の見ごろは、関