秋田朝日放送 にかほ市で若い人の地元の定着やＵターンを進めるための若者支援住宅が完成し、 内覧会が行われました。 にかほ市は若い人の地元定着化を図ろうと、民間企業と協力して １８歳から３９歳までの若年層に向けた若者支援住宅を建設しました。 この住宅は民間企業の資金や経営ノウハウなどを活用して公共施設を整備する ＰＦＩ方式で進められ、横手市の朝日レジデンシャルなどが建設に携わりました。