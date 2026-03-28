秋田朝日放送 ２８日未明、横手市の市道で軽乗用車がガードレールに衝突し、 車を運転していた６８歳の男性が死亡しました。 警察によりますときょう午前３時４５分ごろ、 横手市赤坂（あかさか）の市道を進行していた軽自動車が 進行方向右側のガードレールにぶつかりました。 この事故で車を運転していた 横手市睦成の自営業、嶋田昇悦さん（６８）が亡くなりました。 嶋田さんは運転代行