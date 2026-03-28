お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也が２８日、東京・有明のコナミクリエイティブフロント東京ベイで行われた第２回「ウイコレＦＡＮＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ」に参加し、２連覇を達成した。サッカーのモバイルゲーム「ｅＦｏｏｔｂａｌｌウイコレＣＨＡＭＰＩＯＮＳＱＵＡＤＳ」（通称ウイコレ）の公式リアルイベント。お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平とともに「チーフ・ウイコレ・オフィサー」を