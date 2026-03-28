いつもの生姜焼きを「10倍おいしく」 豚肉の料理といえば定番の「生姜焼き」。いつもの生姜焼きを10倍おいしくするワザが詰まったレシピを紹介します。 素材の旨味を上手に引き出す 1. 牛脂とニンニクで旨味たっぷりの油を 2. 玉ねぎをじっくり炒めて旨味をプラス 3. フライパンに残った旨味をタレに吸収 定番だからこそ、おいしく作りたい生姜焼き。生姜をすりおろしたり、肉の筋を切ったりと、少しの手間でいつもの