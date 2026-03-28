イエメンの親イラン武装組織フーシ派が、イスラエルに対してミサイル攻撃を行いました。アメリカとイスラエルがイランに対する攻撃を開始して以降初めてで、さらなる事態の悪化が懸念されます。フーシ派は28日声明を発表し、「イスラエル軍の重要な軍事目標を標的とした弾道ミサイルの一斉射撃を行った」と明らかにしました。先月28日にアメリカとイスラエルがイランを攻撃して以降、フーシ派が攻撃を行うのはこれが初めてです。イ