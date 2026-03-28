【ジャカルタ＝作田総輝】インドネシア政府は２８日、子供を対象にしたＳＮＳの利用規制を東南アジアで初めて導入した。政府が「高リスク」と認定したサービスについて、１６歳未満の利用を禁止する。ＳＮＳ依存や性犯罪などから子供を守るのが狙いだ。政府が「見知らぬ人との接触」「依存症の恐れ」などの基準でリスクを分析し、ユーチューブやティックトック、インスタグラムを禁止対象とした。運営企業に必要な措置を講じる