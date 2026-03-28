3月28日、千葉ポートアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第27節が開催。東地区2位の千葉ジェッツが同地区10位のアルティーリ千葉と対戦し、初開催となった同県対決「CROSSTOWN RIVALRY」を88－71で制した。 司令塔の富樫勇樹のドライブやシュートで主導権を握った千葉Jは、ナシール・リトルらが着実に得点を重ね、第1クォーターを24－11