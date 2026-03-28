ワールドカップ直前に、異例のキャプテン交代。2006年のドイツ大会に続き、10年の南アフリカ大会にも出場した元日本代表DFの中澤佑二氏が、DAZN配信の「内田篤人のFOOTBALL TIME」で、その真相を明かした。南ア大会に臨む岡田ジャパンで、中澤氏はしばらく主将を務めていたが、本大会前に戦術面などの方針転換に伴い、腕章は中澤氏から長谷部誠氏に託された。「あれ、怒らないの？」と内田氏が質問。中澤氏は「怒らないでしょ