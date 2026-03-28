4月の大和ミュージアムリニューアルオープンを前に開館20周年を記念したシンポジウムが呉市内で開かれました。大和ミュージアム開館20周年記念シンポジウムには、約950人が訪れました。ジャーナリストの池上彰さんや、大和ミュージアムの戸髙一成館長らが登壇し、終戦80年を過ぎたこれからの歴史の伝え方や、大和ミュージアムが果たすべき役割などについて語りました。■大和ミュ