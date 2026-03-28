キャビア、黒トリュフ、フォアグラ。世界の西洋料理を代表する三大高級食材の多くは中国産だ。中国メディアは「太陽光パネル、リチウム電池、電気自動車（EV）といった中国輸出の『新三様』に似て、『中国製』の意味はすでに製造業の枠を超えている」と報じた。中国通信社（CNS）によると、中国は世界のキャビアの60％、フォアグラの45％、黒トリュフの80％以上を生産している。中国の農産物が世界の高級な食卓を占める背景には、