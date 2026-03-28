Photo: はらいさん なんだか不思議な感覚、だけどものすごく便利です。Samsung（サムスン）Galaxyデバイスが、Galaxy S26シリーズよりQuick ShareがAppleのAirDropに対応するよ！と発表されたのは数日前のこと。まずは韓国で使えるようになり、日本での展開は後日発表とのことでしたが、早くも日本でも利用できるようになったため、さっそくQuick ShareとAirDrop間で写真の共有を試してみま