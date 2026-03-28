◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第13節東京SG34―36埼玉（2026年3月28日東京・秩父宮ラグビー場）東京SGは埼玉に34―36（前半14―14）で競り負け、6敗目（7勝）を喫した。後半終了目安のホーンが鳴るまでリードを保ったが、ロスタイム5分過ぎにトライラインを割られた。小野晃征ヘッドコーチも「最後は相手の強み、粘り強いアタックとディフェンスで最終的にトライを取られたが、チームとしては前に進んだ」と内容を評