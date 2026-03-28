28日、ミャンマーの首都ネピドーで開かれた追悼式で黙とうする軍事政権トップのミンアウンフライン国軍総司令官（共同）【ネピドー共同】ミャンマー大地震から1年となった28日、首都ネピドーの国際会議場で犠牲者を追悼する式典が開かれた。軍事政権トップのミンアウンフライン国軍総司令官が出席し「犠牲になった市民に哀悼の意をささげる」とあいさつした。参列した救助関係者らが地震発生時刻の午後0時50分（日本時間午後3時2