◇NTTラグビーリーグワン1部第13節静岡20―41神戸（2026年3月28日静岡・IAIスタジアム日本平）静岡はエンジンのかかりの遅さが響いた。3―26で迎えた後半3分、スクラムからWTBセミ・ラドラドラ（33）が左にこの試合、チーム初トライ。同18分にも相手陣内深い位置でのスクラムを押して、この日が24歳の誕生日だったSH北村瞬太郎（24）がトライして、サッカーJ1清水のホームでのホストゲームで意地を見せた。後半は、スク