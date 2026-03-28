「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」グランプリ受賞のモデル斎藤恭代（29）が28日、インスタグラムを更新。大人気ドラマへの出演を発表した。「日曜劇場『リブート』下條茜役で登場させて頂きます。最終回3月29日（日）よる9時放送」と、鈴木亮平（42）が主演するTBS系日曜劇場「リブート」（午後9時）への出演を報告した。そして「是非ご覧下さい！！」と呼びかけ、オフショットを公開した。この投稿に「