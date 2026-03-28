新しい出会いもある春、足元はその人の第一印象を決めるとも言いますよね。きちんと見せたいけど、抜け感もカジュアルさも欲しい。そんなわがままを一足で叶える「スニーカーローファー」を集めました。スケートシューズ×ローファー ローファーの上品さとスニーカーの気楽さを掛け合わせた「スニーカーローファー」。そんなスニーカーローファーの