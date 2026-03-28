東京VベレーザがAWCL 準々決勝で快勝日テレ・東京ヴェルディベレーザは3月28日にAFC女子チャンピオンズリーグ（AWCL）の準々決勝でスタリオン・ラグナ（フィリピン）と対戦して5-0の勝利を収めた。審判団の判定に対して映像確認を求めることができるフットボール・ビデオ・サポート（FVS）によりPKを獲得したMF猶本光は「確信があったので、めっちゃアピールしました」と話した。ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）導入