（撮影：樋口隆宏/田中聖太郎写真事務所） 韓国の歌手・俳優・ラジオ DJ とマルチな才能を放つシン・ウォンホが、芸能活動15周年記念にリリースされた自身初となるSHIN WONHO 1st mini Album 「ONE」を引っさげて、3月27日に東京都・有楽町「I'M A HOW（アイマショウ）」で、SHIN WONHO 15th Anniversary LIVE 2026 「ONE」を全曲バンド編成で開催した。シン・ウォンホは、抜群のビジュアルで 2011年にドラマ・CM