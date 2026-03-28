記事ポイント韓国カフェ「MUUN Seoul」原宿本店が焼きたてパン主軸のベーカリーにリニューアル北海道産よつ葉発酵バターとゲランド産の塩を使った看板メニュー「塩パン」が280円から塩パンやベーグルなど豊富なメニューを白基調の洗練された空間で提供韓国カフェ「MUUN Seoul」の原宿本店が、焼きたてパンを主軸としたベーカリー専門店にリニューアルオープンしています。北海道産よつ葉発酵バターやフランス・ゲランド産の塩を使