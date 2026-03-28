記事ポイント東京工芸大学の学生8名が大川小学校の津波事故をテーマに体験型企画展を開催約1年のフィールドワークと対話を経て制作された学生作品を展示来場者が「住民」として避難を疑似体験するインタラクティブ作品など多彩な表現東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア学科アート＆メディア研究室の学生8名による企画展「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」が開催されています。東日本大震災時に宮城県石巻