記事ポイント1000年後の地球が舞台のVR FPS『The Last Resort』体験版がMeta Questで無料公開中Meta Quest2以上対応で課金なし、誰でもすぐにプレイ可能原作小説をベースにした没入感の高いVR戦闘とスピーディーなアクションが体験できるマグノロスワークスとプロディジが共同で手がけるMeta Quest向けVR FPS『The Last Resort』の体験版が公開されています。1000年後の地球を舞台に、宇宙からの侵略者と戦う没入型シューティング