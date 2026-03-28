記事ポイントさくら情報システムが「絆」からAI活用支援のAXプランを2026年3月24日より提供開始中小・中堅企業の経営企画・情報システム・DX推進部門が対象企業利用に適したAI活用規程・ルールの制定を支援さくら情報システムが、IT企画伴走支援サービス「絆」において、AI活用支援を目的としたAXプランの提供を2026年3月24日より開始しています。中小・中堅企業を対象に、AI導入の初期段階で必要となる規程やルールの制定を支援す