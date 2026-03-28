記事ポイントマレーシアが新インセンティブ・フレームワーク（NIF）を2026年3月1日に製造業分野で施行従来のタックスホリデー中心から段階制・成果連動型インセンティブモデルへ移行半導体・EV関連部品など付加価値の高い分野で日本企業の投資を歓迎マレーシア投資開発庁（MIDA）が、製造業の成長促進に向けた新インセンティブ・フレームワーク（NIF）を導入しています。従来のタックスホリデー中心の制度から、段階制および成果連