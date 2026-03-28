記事ポイント企業規模・立場別で浮き彫りになるサステナビリティ意識の「同床異夢」中企業の経営層と担当者の意識差が特に顕著人事評価へのサステナビリティ項目導入は約8割が賛同東急エージェンシーのSDGsプランニング・ユニット「POZI」が、ビジネスパーソンのサステナビリティ意識ギャップ調査を発表しています。企業規模別×立場別に6グループを対象とした本調査では、推進担当者・経営層・一般社員の間に大きな認識の隔たりが