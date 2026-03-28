名古屋の桜の名所「鶴舞公園」はきょうも花見を楽しむ多くの人で賑わっています。 【写真を見る】「さくら名所100選」の１つ名古屋の鶴舞公園も見ごろ 多くの花見客で賑わう 名古屋・昭和区 3月最後の土曜日の28日、日本の「さくら名所100選」に選ばれている名古屋市昭和区の鶴舞公園では、約750本のソメイヨシノなどが咲き、朝から多くの人たちが思い思いに花見を楽しんでいます。 （訪れた子ども）「写真撮ったりするのが楽し