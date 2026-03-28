岐阜県関市と郡上市を結ぶ長良川鉄道に、新型車両「清流号」が登場し、出発式が行われました。夕闇の長良川をイメージした濃い青色の車体には、地元・関市の小瀬鵜飼をイメージした舟や鵜があしらわれています。愛称は公募で「清流号」と名付けられました。清流号は29日から定期運行を始めます。