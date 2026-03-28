サッカー日本代表は２８日（日本時間２９日午前２時）、英国のグラスゴーでスコットランド代表との国際親善試合に挑む。６月開幕の北中米Ｗ杯イヤーの初陣となる一戦は、Ｗ杯メンバー発表前最後の活動となる。ＦＩＦＡランク１９位の日本に対して、スコットランドは同３８位。３１日（日本時間４月１日）に控えるイングランド戦は、主力選手を中心に起用することが見込まれるため、スコットランド戦は代表経験が浅い選手や当落