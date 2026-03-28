記事ポイント約1,000本の桜が咲き誇る上田城跡公園で「第23回上田城千本桜まつり」を4月4日から12日まで開催全23店舗が集う「二の丸横丁」で地元食材を使った春の味覚を堪能できる最大3,000円お得になる温泉キャンペーンも同時実施 信州上田観光協会が、約1,000本の桜に彩られる上田城跡公園で「第23回上田城千本桜まつり」を開催します。全23店舗が出店する「二の丸横丁」では地元グルメを満喫でき、夜は幻想的な桜のライト