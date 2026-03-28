◇セ・リーグ巨人0―2阪神（2026年3月28日東京D）巨人は敗戦の中、2番手で登板したルシアーノの安定感が光った。開幕前に支配下登録された右腕。先発ハワードの後を受けて7回、来日4年目で初の1軍マウンドへ上がった。直球は全て150キロ超で最速は153キロ。2死からは近本を追い込み、最後はチェンジアップで空振り三振に仕留めた。1イニングで16球を投げ、無安打無失点で2奪三振。「緊張はしなかったし、油断するこ