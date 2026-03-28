◇ファーム・リーグ西地区阪神2―6広島（2026年3月28日SGL尼崎）阪神がファーム・リーグ、広島戦に2―6で敗れた。先発・大竹が5回5失点で敗戦投手。育成の小川が今季初登板と、明るい要素もあった。以下は平田2軍監督の一問一答――大竹は5回5失点「別に心配することないと思うよ。ちょっとボールが高いところが何球かはあったけど。それだけはもう、彼のクラスになれば、すぐ修正できるんでね。そういった意味では