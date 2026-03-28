◇女子アジア・チャンピオンズリーグ準々決勝日テレ東京V5―0スタリオン（2026年3月28日東京スタジアム）女子のアジア・チャンピオンズリーグ（AWCL）の準々決勝が行われ、日テレ東京Vが5得点のゴールラッシュで日本勢初の4強入りを決めた。MF猶本光の“チャレンジ”が試合を決定付けた。2―0の後半22分、ペナルティーエリア内でドリブルを仕掛けると、相手DFにスライディングで背後から倒される。当初はノーファウル判