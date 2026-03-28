２８日午前１１時４０分頃、静岡県下田市箕作で「ミキサー車の中に人が落ちた」と工事作業員から１１９番があった。下田署によると、作業をしていた静岡市駿河区馬渕の会社員杉山繁民さん（５７）がミキサー車のタンク内に転落し、搬送先の病院で死亡が確認された。同署の発表によると、杉山さんは別の作業員とペアになって山の斜面補強に用いる材料をミキサー車のタンクに入れる作業をしていたところ、何らかの理由で直径７０