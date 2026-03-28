活動を休止している韓国の女性アイドルグループ・ＮｅｗＪｅａｎｓの所属レーベル・ＡＤＯＲ（アドア）から契約解除されたダニエルとその家族、ミン・ヒジン前ＡＤＯＲ代表を相手取り提起された、損害賠償請求訴訟の初弁論準備期日において、今後の審理日程をめぐり双方が激しい議論を交わしたと２６日、現地メディアの聯合ニュースなどが報じた。記事によるとダニエルの代理人はこの日、ソウル中央地方裁判所の民事合意第３１