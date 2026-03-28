突然立ち上がったわんこの「ある行動」が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で3万5000回再生を突破し、「ミーアキャットｗｗ」「直立不動で草」「まるでAIみたい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『おやつをくれる人』を発見した犬→突然立ち上がって…犬とは思えない『衝撃的な体勢』】 おやつが欲しいわんこ TikTokアカウント「sibatweet」の投稿主さんが紹介したのは、