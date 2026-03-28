トッテナム・ホットスパーが、クラブ史上最大級とも言える危機に直面している。降格圏目前の15位に沈む名門は、暫定指揮官イゴール・トゥドールの下で6試合わずか勝ち点1と、泥沼の状態に陥っている。『The Telegraph』によれば、クラブは残留のスペシャリストとして知られるショーン・ダイシ氏の招聘を検討しているという。迷走を続けるトッテナムは、プライドを捨ててでもプレミア残留を死守するため、「SOS」を発信せざるを得な