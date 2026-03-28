6月のW杯に向けた親善試合を戦う日本代表。スコットランド、イングランドとのゲームが予定されており、29日にはグラスゴーでスコットランド代表と対戦する。『BBC』ではスコットランド代表のスティーブ・クラーク監督が3月の代表ウィークでの人選に言及。一部の人々を驚かせる選考になるかもしれないと語った。「当然ながら、この時期になると怪我から復帰した選手や不調を抱えている選手が多くなるので、一部の選手に対する選考に