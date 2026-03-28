ガンバ大阪は28日、満田誠がヴィッセル神戸へレンタル移籍することを発表した。期限はＪ1百年構想リーグ終了までで、ガンバとのすべての公式戦には出場できない契約となっている。満田は2025シーズンの序盤、サンフレッチェ広島で出場機会を減らすと、ガンバへのレンタル移籍を決断。ガンバではリーグ戦35試合に出場し2ゴールを挙げるなど、攻撃を牽引する存在として素晴らしいパフォーマンスを見せていた。そして2025シーズン終了