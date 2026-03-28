第９８回センバツ高校野球大会は２９日、甲子園で準決勝２試合が行われる。２８日は休養日に充てられ、４強進出校はそれぞれコンディションを整えた。甲子園で初めて４強入りした専大松戸（千葉）は兵庫・西宮市内で２時間の練習。大阪桐蔭の１５３キロ右腕・吉岡貫介（３年）ら速球派投手を想定して「１５５キロマシン」で打撃練習を行い、攻略へ闘志を燃やした。目を慣れさせた。準決勝を前にした専大松戸の打撃マシン、設定