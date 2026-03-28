大阪松竹座「御名残四月大歌舞伎」（4月3〜26日）の昼の部に出演予定の中村夏幹（5）が体調不良のため休演することが28日、発表された。当面の代役は兄の中村陽喜（8）が務める。夏幹は昼の部「毛谷村」の弥三松に出演だった。2人は中村獅童（53）の息子で、次世代の歌舞伎界を担う子役として注目されている。