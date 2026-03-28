サッカー日本代表は２８日（日本時間２９日午前２時）、英国のグラスゴーでスコットランド代表との国際親善試合に挑む。昨年１１月１８日に行われた２５年最後の試合、ボリビア戦（国立）で３―０で快勝した森保ジャパン。森保監督はその試合で国際Ａマッチで日本歴代最多の１００試合目の指揮を飾り、６９勝１４分け１７敗（勝率６割９分）と高勝率を記録した（初陣は１８年９月１１日のコスタリカ戦、３〇０）。スコットラ