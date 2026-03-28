東京・狛江市できょう（28日）、交通ルールを守るよう呼びかけるイベントが行われ、お笑いコンビのガンバレルーヤが調布警察署の一日署長を務めました。ガンバレルーヤ・よしこさん「自転車のルールを守らないやつは」会場「くそがー！」来月6日に始まる「春の全国交通安全運動」を前に、きょう（28日）狛江市では、交通ルールを守るよう呼びかけるイベントが開かれ、お笑いコンビ・ガンバレルーヤのまひるさんとよしこさんが調布