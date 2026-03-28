◇ノジマTリーグ・プレーオフ決勝日本生命―神奈川（2026年3月28日東京・代々木第2体育館）25〜26年シーズンの年間王者を決める女子プレーオフ決勝が行われ、レギュラーシーズン2位の神奈川が同1位の日本生命に3―2で勝利し、2季連続3度目の優勝を果たした。1ゲーム先取で決まる最終第5試合までもつれる接戦となり、神奈川の平野美宇（25）が日本生命の早田ひな（25）との主将対決を11―9で制して勝負を決めた。